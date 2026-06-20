Así son los trenes de alta velocidad que aún no pueden llegar a Galicia
GRÁFICOS: BELÉN ARAÚJO
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Un viaje entre Santiago y Valencia permite comparar los AVE y Avlo de Renfe con el material rodante de Ouigo e Iryo, que no puede circular en ancho ibérico21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En el aire que se respira en la estación de tren de Santiago se combinan, en una mañana de junio, los olores a crema de sol, al perfume intenso de los oficinistas y al friegasuelos