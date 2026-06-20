La causa contra Zapatero estuvo dos veces al borde del naufragio antes de su histórica declaración

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada el miércoles a la Audiencia Nacional. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La causa que llevó el pasado miércoles a José Luis Rodríguez Zapatero a su histórica declaración como investigado ante José Luis Calama, no ha sido, ni mucho menos, una línea recta. La imagen del expresidente del Gobierno entrando a la Audiencia