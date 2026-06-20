La causa contra Zapatero estuvo dos veces al borde del naufragio antes de su histórica declaración
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La Fiscalía y la Abogacía pusieron palos en las ruedas al caso Plus Ultra, pero Suiza, Francia y sobre todo Estados Unidos lo devolvieron al corazón de la Audiencia Nacional21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La causa que llevó el pasado miércoles a José Luis Rodríguez Zapatero a su histórica declaración como investigado ante José Luis Calama, no ha sido, ni mucho menos, una línea recta. La imagen del expresidente del Gobierno entrando a la Audiencia