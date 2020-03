Sin margen de error ante el Ribadeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 07/03/2020 17:10 h

El Club Lemos recibe esta tarde (17.00 horas) en el campo municipal de A Pinguela al Ribadeo, noveno clasificado del grupo norte de la Preferente Autonómica, que lo aventaja en nueve puntos. A falta de trece jornadas para la conclusión del campeonato, los partidos adquieren más trascendencia, y de ello es consciente la plantilla del Club Lemos, que está obligada a sumar de tres en tres puntos, sobre todo en los choques que dispute en casa.

El entrenador, Edu Rodríguez, es optimista, ya que los precedentes en los enfrentamientos directos les favorecen en cuanto a juego y dominio, pero no así en los resultados. «As sensacións son moi boas, porque o equipo traballou moi ben durante a semana. Sabemos ben o que temos que facer para derrotar ao Ribadeo», indica Rodríguez.

A pesar de la diferencia de puntos en la clasificación, el preparador lemista espera un encuentro bastante igualado. «Será un partido que marcarán os detalles. Temos que ser moi efectivos cada vez que cheguemos arriba e manter a intensidade defensiva que tan bos resultados nos está dando últimamente», añade Rodríguez.

Un fin de semana más, el técnico no podrá contar con el plantel al completo. Son baja por lesión César Rodríguez, Sergio Guitián, Brais Meco y Borja Tazos, y tampoco será de la partida Asier Seijas, este último por decisión técnica. Las novedades son el regreso de Adrián Armesto y Gonzalo Torres. El técnico también convocó al futbolista del Lemos B, Juan.

Partidos trascendentales

Edu Rodríguez admite que las próximas semanas serán decisivas para las aspiraciones del Club Lemos de mantener la categoría. No obstante, saca presión a sus jugadores. «O partido de esta tarde non é unha final, porque non se trata dun encontro a vida ou morte, porque aínda quedarán doce xornadas. Non obstante, somos conscientes de que temos que sir sumando victorias para achegarnos ao noso principal obxectivo», afirma.

Una victoria esta tarde dejaría al Club Lemos a seis puntos del Ribadeo y pondría a su favor el golaveraje. «Gañar suporía meternos nunha boa zoa e igualaríamos co equipo que ocupa decimosegunda praza», concluye Edu Rodríguez.

La junta directiva del Club Lemos espera una gran afluencia de aficionados. El hecho de que el partido sea a las cinco de la tarde ayudará a que haya más público. Además, los aficionados son conscientes de la trascendencia de estas jornadas, por lo que un domingo más arroparán a los futbolistas.

Residencia-Dubra, un partido del que estarán pendientes los monfortinos

Las jornadas pasan y cada vez queda menos tiempo para que los equipos que compiten en el grupo norte de la Preferente Autonómica vayan definiendo sus objetivos. Este fin de semana se disputa a vigesimosexta jornada con encuentros importantes tanto para la zona de privilegio con o para la de descenso.

En A Cheda se enfrentan la Residencia y el Dubra, dos rivales directos del Lemos por la permanencia. Cualquier resultado será positivo para los monfortinos, puesto que alguno o los dos perderán puntos.

El Montañeros es favorito en su partido ante el Sigüeiro. No obstante, es un encuentro que puede llevarse la escuadra visitante, que atraviesa un gran momento.

Últimos cartuchos

El Foz, colista de la categoría, encara ante el Puebla uno de sus últimos cartuchos para intentar una heroicidad, que no es otra que lograr la permanencia.

En el campo municipal de Ribela miden sus fuerzas una SD Sarriana, que trata de enderezar el rumbo en la liga y acercarse a la zona noble, y un Fisterra, que sigue la estela del líder, el Viveiro. Precisamente, la escuadra de Chusky afronta este mediodía una de las salidas más complicadas que le restan: Noia.

Esta jornada se completa con los siguientes partidos: Sofán-Atlético Arteixo, Boimorto-Laracha y Boiro-San Tirso.