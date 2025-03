Cristina Fernández, médica preventiva: «La circulación de los virus se ha vuelto impredecible»

Cristina Fernández, jefa de medicina preventiva del CHUS. PACO RODRÍGUEZ

A finales de marzo, la gripe sigue circulando y provocando complicaciones. Este año, en lugar de haber un gran pico de casos y un posterior descenso, las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables en una especie de meseta. Cristina Fernández, jefa del servicio de medicina preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y presidenta de la Sociedade Galega de Medicina Preventiva e Saúde Pública (Sogamp), analiza esta situación nada común.

—Lejos de la meseta de casos actual, ¿cómo se suelen comportar los virus causantes de infecciones respiratorias?

—Aquí hay una diferencia. Hay un período prepandémico en el que, normalmente, la gripe alcanzaba el pico en las primeras semanas de año, en la semana uno o dos epidemiológica. Aunque podía adelantarse un poco, dependiendo de las condiciones atmosféricas, y de cómo fuese el invierno. El problema que llegó tras la pandemia y la aparición del covid es que la circulación de los virus se ha vuelto completamente impredecible. Para saber cómo va a circular, habitualmente, vemos cómo se ha comportado en el hemisferio sur. En la temporada del 2022/2023, que se adelantó mucho el pico a finales de noviembre, se reprodujo de igual modo.

—¿Qué está pasando en la actualidad?

—Los virus funcionan por nichos ecológicos. Se controlan unos a otros, de manera que cuando circula uno, no suele circular el otro, como hasta ahora, que circula la gripe pero no está circulando ni el virus respiratorio sincitial ni el covid. Sin embargo, este año hubo un punto en las semanas últimas del año en las que circularon los tres. Además, en este momento, vemos que se está manteniendo un poco más en el tiempo, pero desde luego, nada que ver con lo que ocurrió el año pasado, que fue una epidemia mucho más fuerte y tuvo consecuencias de complicaciones con ingresos por neumonía mucho más frecuente que lo habitual.

—¿Qué perfil es el del paciente?

—Hay mayor incidencia en el tramo de adultos jóvenes y en los niños, porque la convivencia es mucho más estrecha en colegios y en centros de educación infantil.

—¿Sabe cómo va a continuar?

—No, no podemos decir qué va a pasar en el futuro.

—¿Puede decirse que la temporada de gripe se está alargando?

—Sí. Se está manteniendo en marzo. Si ves las series de gripe tanto en Galicia, como de las infecciones respiratorias agudas a nivel de todo el territorio español, se está manteniendo ligeramente por encima a partir de la quinta semana epidemiológica. Semana en la que, habitualmente, empezaba a desaparecer.

—En enero explicó que el pico de la gripe se había retrasado. ¿Podría influir en el comportamiento actual?

—Sí. Es más, por ejemplo, en la temporada del 2023/2024, apareció una onda de incremento en la semana de la 20 a la 28, aunque fue a causa del covid, no de la gripe. Precisamente, el covid suele aparecer cuando la gripe deja de estar en mecanismo de transmisión.

—¿Qué justifica esta meseta de casos?

—Es un conjunto de muchos factores, desde la vacunación hasta el tiempo que hace o nuestros hábitos. No sabría decir cuál de ellos es más relevante en este momento, porque habría que estudiar la serie temporal de las infecciones con respecto a las vacunaciones, y es algo muy complicado por el comportamiento que tienen. Para poder estudiar hoy una serie temporal, se necesita información del pasado que refleje el comportamiento en períodos previos. Y los que tenemos después de la pandemia son tan erráticos, que no hay forma de poder predecir cómo va a seguir. Si miramos las series temporales, no hay una repetición, salvo el VRS. Los picos no coinciden, sino que se mueven de distinta manera de una temporada a otra.

—Indica que los casos son de gripe, ¿de qué cepa?

—De gripe A. De SARS-coV-2, tenemos un solo ingreso de una persona en la que se detectó, no es que haya ingresado por ello. Pero estuvimos tres o cuatro semanas, prácticamente, con cero. Fíjate que cualquier paciente que ingresa en el hospital con una infección respiratoria aguda, se le hace una prueba de los cuatro virus: VRS, gripe A, gripe B y SARS-CoV-2. Y no hubo. Era algo que no veía desde julio del 2020, en ese impás que hubo entre la primera y segunda ola. Pero ahora, lo que tenemos es gripe y sus complicaciones, que llegan una semana o diez días después de pasar el período gripal.

—¿En qué pacientes aparecen?

—En personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas, con pluripatología o mayores de 80 años. La gripe los desestabiliza y les provoca complicaciones que pueden ser desde neumonía, infarto o hasta ictus.

—¿Qué característica tiene esta cepa?

—Es la que tiene un comportamiento epidémico, se transmite más fácilmente. La gripe B circula, normalmente, cuando no hay una endemia muy alta.