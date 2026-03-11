El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel tras el último choque con Netanyahu

Fotografía de archivo de la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez JAVIER LIAÑO | EFE

El Gobierno ha cesado a la hasta ahora embajadora de España en Israel, Ana Salomón, tras el último choque diplomático con el Ejecutivo que lidera Benjamín Netanyahu a cuenta de la postura de rechazo que mantiene Pedro Sánchez sobre el ataque a Irán. La diplomática no residía en Tel Aviv desde septiembre, cuando fue llamada a consultas por la crisis diplomática agravada tras las protestas contra el «genocidio» en Gaza durante la Vuelta. Ahora, Exteriores deberá nombrar a un nuevo jefe de misión cuando quiera recuperar la representación al más alto nivel en este país.

El cese de Salomón se publicó en el BOE de este miércoles, donde también se recoge el de Diego Nuño García, que dejará su puesto como embajador de España en la República de Honduras. Se realiza, recoge el texto, «a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo del 2026». Rubricado, como es preceptivo, por el rey Felipe VI, también se agradecen «los servicios prestados» a la embajadora.

Salomón, que llevaba en el cargo desde julio del 2021, fue llamada a consultas por el Gobierno el pasado 9 de septiembre en respuesta a las «calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego» dictadas por el Ejecutivo de Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sede vacante

Pese a que Israel llamó a consultas a su entonces embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en mayo del 2024 tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, el Gobierno había optado por mantener la representación diplomática en Israel al más alto nivel. Salomón había sido convocada por el Ministerio de Exteriores israelí en numerosas ocasiones en protesta por determinadas posturas o declaraciones de altos cargos españoles, incluido Sánchez.

Israel sigue sin tener embajador en Madrid; cuenta como máxima representante con una encargada de negocios, Dana Erlich. Cuando se produjo la salida de Radian-Gordon ya estaba previsto un relevo para su puesto, dado que esta se jubilaba en julio del 2024, si bien el diplomático designado renunció al cargo para irse a otra embajada, sin que Netanyahu haya nombrado a un nuevo embajador.

Con el cese oficial de Salomón, la embajada de España en Tel Aviv queda técnicamente en la misma situación que la de Israel en Madrid: bajo la dirección de un encargado de negocios provisional. Esta figura permite mantener la operatividad administrativa y consular básica, pero despoja a la misión del peso político y la interlocución directa con el Gobierno anfitrión que solo ostenta un embajador extraordinario y plenipotenciario.

Mientras la sede en Israel queda vacante, el relevo en la República de Honduras sí ha sido inmediato. El BOE de este miércoles confirma el nombramiento de Guillermo Escribano Manzano como nuevo embajador en Tegucigalpa. Diplomático de carrera y hasta ahora director general de Español en el Mundo, asume una plaza clave para la cooperación española en Centroamérica.