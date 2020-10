Capriles tampoco participará en las elecciones venezolanas

No disponible

La Voz de Galicia

caracas / corresponsal 01/10/2020 21:20 h

Menos de un mes le duró a Henrique Capriles su intento de participar en las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre por el régimen de Nicolás Maduro. El miércoles por la noche (madrugada de España) anunciaba que ya no postulará candidatos para los comicios, apenas horas después de que una misión de la UE reiteró que no hay condiciones para considerarlos mínimamente limpios.

«Esta elección tiene que ser postergada», dijo Capriles en sus redes sociales. «Hay una posibilidad: mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Si hay observación, va a haber participación. Si no se posponen, no hay manera», señaló el dos veces candidato opositor, que en el 2018 se retiró de la política activa para reaparecer el pasado 2 de septiembre, momento en el que alertó de que los comicios de diciembre, aun siendo imperfectos, constituyen «la última oportunidad de detener un régimen totalitario en Venezuela».

La oposición venezolana no ha respondido a la retirada de Capriles, que tampoco ha dicho si piensa pactar con ella su decisión: abstenerse en los comicios. La dirección opositora, con Juan Guaidó a la cabeza, ha propuesto contraponer una «consulta popular» a los cuestionados comicios, que según la empresa demoscópica Datanálisis registran una intención de participación del 16 %.

El miércoles la misión enviada por el alto comisionado de la UE para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, se retiraba de Venezuela, según anunció Efe, sin lograr su principal cometido: lograr que Maduro aceptara diferir las elecciones para, entonces, discutir condiciones más democráticas para los comicios.

A su llegada, la misión emitió un comunicado en el que «reitera que no hay condiciones para unas elecciones libres y democráticas» y que «sin un diferimiento y una mejora en las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede considerar enviar una misión de observación». Agregó que, sin cambios, no reconocerá los comicios.

«El Servicio de Acción Exterior Europeo insiste en desconocer los esfuerzos realizados por el Estado venezolano al convenir un extenso marco de garantías para los actores políticos con el objetivo de fortalecer (...) la amplia y segura participación del sistema electoral venezolano», respondió ayer el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza. «El Estado venezolano no aceptará injerencias o tutelajes externos de ninguna naturaleza», añadió.