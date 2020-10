Óscar, tras cinco jornadas: «Estoy seguro de que nos vamos a salvar»

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 04/10/2020 14:43 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, reconoció tras el partido ante Osasuna que en los dos últimos partidos «cada ocasión prácticamente es gol», algo en lo que deben mejorar. «Lo estamos intentando, sino es complicado ganar partidos. También nos falta definición y desequilibrio en tres cuartos», destacando que llegaron «bastante» a esa zona pero que «pasan pocas cosas».

Mientras «en dos partidos, de seis ocasiones rivales marcaron seis goles», el Celta no vio portería ni una sola vez. «Hemos intentado jugar con todos los futbolistas ofensivos que tenemos, pero no hemos sido efectivos en esa zona del campo», afirmó el preparador del equipo vigués en rueda de prensa.

Óscar sostiene que la derrota no ha sido «por falta de ganas ni de intensidad», sino que cree que en eso fueron capaces de «igualar» a Osasuna. «Juegan directo, en buscar de segundos balones, abren rápido a banda para poner centros y no hemos sufrido en ese sentido», analizó el preparador catalán. «El gol es una acción que no puedes controlar, se le ilumina a un jugador pegarle así y la tira a la escuadra. El segundo es un rebote y no crean nada más», dijo. Pero sí le parece preocupante que en dos ocasiones marquen dos goles, como el Barcelona el jueves. «Nosotros las creamos, pero falta desequilibrio y definición», repitió.

Por segunda vez desde el inicio de la temporada, respondió sobre la llamativa falta de minutos de Vadillo. En la primera ocasión había dicho que lo que le faltaba para jugar era que el técnico lo pusiera. Esta vez razonó: «Mi staff y yo miramos los entrenamientos y vemos quién está mejor, quién puede entrar y ayudar. Confío en los jóvenes, buscábamos abrir más el campo». Con Mina de delantero centro querían «un zurdo para poner buenos centros en el uno contra uno» y apostaron por el redondelano. «Creímos que era el mejor para esa función. Estoy contento de que Miguel haya debutado y haya tenido buenos minutos».

Óscar no considera que Osasuna les ganara la partida en el centro del campo. «Lo utilizan más para segundos balones y apretar la salida del rival. Intentan jugar en lago y poner balones a Calleri, Gallego... Ganar esa segunda acción. Lo hemos controlado bien, no nos han hecho daño en ese sentido», ahondó. A su juicio, el motivo de la derrota hay que buscarlo en otro aspecto: «Nos han ganado porque han estado acertados en las ocasiones que han tenido y nosotros no».

En cuanto al mercado, se remitió a sus palabras de la previa: «Ya sabéis mi opinión, dije ayer lo que pensaba: que ojalá se pudiera (fichar), pero de momento es así». Aseguró que prefiere centrarse en la parte que puede controlar, que es el entrenamiento de mañana y respecto al mercado, «lo que tenga que pasar, pasará». En todo caso, habló ya de la meta de final de temporada: «Estoy seguro de que nos vamos a salvar y vamos a cumplir el objetivo, no tengo duda».