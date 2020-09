La Federación muestra la imagen que descarta el fuera de juego en el primer gol de Aspas

0

Vigo 20/09/2020 16:28 h

La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado explicando por qué no se vieron en la realización televisiva las imágenes del VAR donde se comprobaba que Iago Aspas no estaba en fuera de juego en le primer gol del partido. «Se analizaron, como siempre, todas las imágenes del partido y de la jugada en cuestión en la Sala VOR de forma inmediata y se constató por medio de las imágenes y las lineas trazadas por el VAR que no existía fuera de juego», indica adjuntando esas imágenes.

Nota de la @rfef sobre el arbitraje del #CeltaValencia que propició quejas del equipo visitante: https://t.co/QDT3lgEGJJ En concreto sobre por qué no se vieron las imágenes de las líneas que descartaban el fuera de juego de Iago Aspas: pic.twitter.com/A2nS7PXS5F — Grada de Río (@gradaderio) September 20, 2020

Añaden que la RFEF, por medio del CTA, ha realizado «una investigación interna de los motivos por los que dichas imágenes que sí constaban y eran analizadas por el árbitro de VAR no pudieron verse en televisión durante la retransmisión del partido». Así se ha constatado que «fue un hecho aislado y totalmente ajeno a la propia RFEF, al tratarse de un error operativo de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora, y consecuentemente, no se emitiesen por televisión».

Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área 👀. Da igual qué temporada leas esto... pic.twitter.com/9UEtOTPehU — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) September 19, 2020

El Valencia, a través de su cuenta de Twitter, mostraba su malestar anoche por el hecho de que esas imágenes no se hubieran visto en la retransmisión. «Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área Ojos. Da igual qué temporada leas esto», escribían.

Además, aprovechan para mostrar su «satisfacción con el rigor y la profesionalidad de la empresa» encargada. De la misma agregan que «ha mejorado notablemente la medición del fuera de juego así como otros aspectos técnicos, a la vez que lamenta este fallo humano ocasional». Aseguran que esa empresa busca «la excelencia» y por eso ambas entidades se reunirán esta semana para «establecer las pautas adecuadas y que el servicio prestado sea cada día mejor».