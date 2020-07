Jacobo González finaliza su etapa en el Celta

View this post on Instagram

Hoy me despido del R.C. Celta de Vigo, la que ha sido mi casa durante estos dos últimos años. Solo puedo dar las gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a cada uno de los trabajadores que componen este club porque de verdad me han hecho sentir como en casa. En Vigo he conseguido lo que siempre he soñado, jugar en primera división y por eso siempre le estaré agradecido al Celta. Me voy de vigo siendo un celtista más y sabiendo que vaya donde vaya seguiré al celta siempre. HALA CELTA 💙 @rccelta