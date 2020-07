Denis: «Pagaría por no haber tenido los problemas de tobillo de esta temporada»

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 02/07/2020 16:01 h

El céltico Denis Suárez ha concedido una entrevista a OneFootball en sus primeras declaraciones tras conocerse que se pierde por lesión lo que resta de temporada. «Pondría de mi bolsillo para no haber tenido los problemas de tobillo que tuve esta temporada, me han mermado desde la cuarta jornada», revela el salcedense.

Lamenta que este nuevo contratiempo le ha llegado «en el mejor momento de la temporada». «Para mí es jodido , ya que se me habían ido las molestias del tobillo. Venía jugando prácticamente todo y con poco descanso y eso influye», analizó. Prefiere no entrar a valorar la temporada como buena o mala. «Venía con unos objetivos que tanto a nivel personal como colectivo no se han cumplido», admite.

Confirmó también que Olaza ha vuelto a la dinámica del equipo apenas 24 horas después de despedirse tras hacer el Celta oficial su marcha. «Es un jugador súper importante para nosotros, ha jugado todos los partidos y sería genial que se quede, que parece que va a ser así ya que ha venido a entrenar», destacó el jugador.

En cuanto a la recta final del campeonato, hace sus cuentas para la salvación, a la que ya comentó en redes sociales que prevé ayudar desde fuera. «Veo al equipo muy bien y tal y como está el equipo y LaLiga creo que con una victoria y un empate, unos 37-38 puntos, deberíamos de salvarnos», calcula. «Hemos demostrado que si estamos bien y jugamos en equipo podemos ganarle a cualquiera, pero si no estamos enchufados, el Mallorca nos puede meter cinco», apuntó.