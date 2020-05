Pione Sisto se sincera sobre el racismo que sufrió de niño en Dinamarca

0

Vigo 24/05/2020

El céltico Pione Sisto se ha sincerado en una extensa entrevista concedida en Vigo al periodista del diario danés Politiken Søren Lissner. La conversación se ha dividido en tres capítulos y, si en el primero confesaba haber sufrido una depresión, en el segundo se ha referido, entre otras cosas, al racismo al que ha tenido que enfrentarse. Queda una entrega más que verá la luz mañana.

Pione cuenta que la discriminación que sufrió en la infancia por ser negro vino de los progenitores de los otros niños: «Los padres de los compañeros de clase se quejaban indignados por el color de mi piel», revela el extremo. Incluso añade que llegaron a dejarle sin jugar para evitar esas protestas. «Les escuchaba decir cosas como 'ahora juega a la pelota' y luego algo feo sobre el color de mi piel que no reproduciré. Solo porque no me parezco a la mayoría de los niños daneses. Me sorprendió que los padres actuaran así con un adolescente que era compañero de equipo de sus propios hijo», lamenta.

Una vez siendo adulto, revela que también las opiniones sobre él, especialmente en redes sociales e Instagram, han marcado su vida, más incluso que aquellos episodios de sus inicios. «No puedo ser perfecto, quería serlo porque es lo que la gente muestra de sí misma en las redes sociales», dice Pione a Politiken. «Durante gran parte de mi carrera, me sentí presionado en el campo porque estaba persiguiendo el reconocimiento en las redes sociales. Fue difícil, la gente trata de mostrar el defecto de los otros y el lado perfecto de sí mismos», dice Sisto. Pensar que seguían sus partidos en las pantallas le hacía «sentir incómodo» ya que su percepción era que «te apuntan con lupa durante los partidos».

Asegura que ha conseguido pasar página y dejar de estar pendiente de que las cámaras le siguen. «Sé que no puedo ser perfecto, pero parece que los jugadores de fútbol deben serlo todo el tiempo, de lo contrario, te lo harán saber», lamenta. Dice haber aprendido la lección al tratar de hacer que la gente cambiara de opinión sobre él. «Es una pérdida de tiempo. Quería intentar que la gente entendiera mi mundo a través de Instagram. Traté de explicarme. Si la gente me entendió mal, les escribí uno por uno. Puse demasiado esfuerzo en ello y simplemente me agoté. Pasé más tiempo con los que no me entendieron que con los que sí lo hicieron», dice. Además, opina que «en la mayoría de los casos es mentira cuando los jugadores dicen que no leen lo que se dice de ellos» tras los partidos.

Sisto reflexiona también sobre cómo tenerlo aparentemente todo no le ha sido suficiente para ser feliz. «Tengo todo el dinero que quiero. Tengo un coche grande, una casa grande, y soy famoso a los ojos de los demás. Pero he luchado para ser feliz durante los últimos dos años y en el 2018 no lo fuo en absoluto. Pude sentir mi cuerpo derrumbarse», indicó sobre la depresión revelada en el primer capítulo de la entrevista.

Pione también dedica una amplia parte de la entrevista a agradecer lo que ha significado para él la figura de su hermano Angelo. «Ha sido mu importante en mi carrera, siempre ha estado ahí para mí, me llevaba a entrenar», comenta. También le agradece lo exigente que fue con él para ayudarle a cumplir su sueño de ser futbolista profesional.