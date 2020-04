Sopresa celeste de la policía de Ribeira para celebrar el cumpleaños de Uxía

0

Vigo 24/04/2020 20:36 h

Son días de cumpleaños especiales en pleno confinamiento, pero hay algunos que serán inolvidables para bien. Fue el caso de Uxía, una niña de Ribeira a la que le prepararon una sorpresa muy especial para su aniversario, celebrado este 24 de abril. Cumple once años y, para festejarlo, la Policía Local se acercó a su domicilio con el Himno del Celta sonando. Ella les recibió, a su vez, enfundada en su camiseta del equipo.

Sorpresa no cumple da miña filla Uxía. Visita da Policía Local do @concelloribeira co himno do @RCCelta. Ela, por suposto, coa camiseta de @aspas10. Moitas gracias a todos os que fixeron posible este agasallo. pic.twitter.com/UUk27yzoC4 — ARTOLA (@ARTOLAFMSP) April 24, 2020

«O Concello de Ribeira ten un servizo para felicitar os cidadáns os aniversarios. Chamamos e pedímoslles se podían aparecer co himno do Celta no día de hoxe que cumpre a miña filla Uxía once anos», explica el progenitor de la pequeña, Francisco Manuel Sampedro Pérez, Artola. Aunque ella conocía la iniciativa «non esperaba que viñeran á súa casa», añade. «Ten visto vídeos doutras felicitacións coa canción do cumpleaños feliz. Por iso quixemos darlle unha sorpresa e que viñeran co himno do Celta», relata.

Define a su hija como «fiel seareira» y cuenta que la llevan a Balaídos siempre que puede «Tanto o maior, Pablo, como ela son seguidores do clube», indica. Y cuando no es posible acudir, «vive os partidos intensamente desde a casa». Además, estuvo por ejemplo en la presentación de Jozabed: «Coincidiulle pasar uns días na casa de súa madriña en Vigo e tivo que levala», revela. Precisamente, su madrina vive en el mismo edificio que Sergio Álvarez, O Gato de Catoira: «E mira que vai veces visitala e nunca coincidiu con el», cuenta Artola divertido.

Además, la propia Uxía es futbolista, juega en el Sávora CF. «En cada torneo que participa ela e xoga a base do Celta, intenta sacar algunha foto cos compoñentes do equipo», cuenta su padre. Pero su devoción es por Iago Aspas. «Só a igualou Nolito no seu momento», finaliza el padre de Uxía.