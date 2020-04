Pione Sisto recuerda su decisión de fichar por el Celta

0

El céltico Pione Sisto mantuvo este mediodía un directo en Instagram con el también futbolista Awer Bul Mabil, antiguo compañero suyo en el Midtjylland donde continúa jugando y desde el que Pione llegó a Vigo en el verano del 2016. En una conversación en la que insistían en que no querían preguntas sobre fútbol, sí acabaron reflexionando sobre sus respectivas decisiones de dejar sus países para afrontar nuevos retos deportivos.

Pione recordó su llegada al Celta hace casi cuatro años y los motivos que le llevaron a cambiar de aires. «Cuando estás en tu zona de confort no te desarrollas, no estás bajo presión», reflexiona el internacional con Dinamarca, que regresó a su país durante el confinamiento sin permiso del Celta. Entiende que «si quieres entender cómo funciona el juego, el aprendizaje viene del dolor, de sentirse incómodo». Y añade: «Queremos sentirnos bien todo el tiempo, pero no así es cómo funciona. Sabía que para mí ir al Celta supondría probar cosas nuevas y me forzaría a intentar cosas nuevas».

También abordó Pione su lucha por convertirse en jugador profesional. «No estás solo en este mundo y la gente va a dudar de ti, te va a cuestionar. Ahora bien, ¿cómo de sólido eres?», se pregunta. Considera que «si quieres convertirte en jugador profesional y alguien te dice que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno y tú tienes ese sueño es muy fácil deshacerse de él». La clave, continúa, es dejar que no te afecte lo que piense la gente. «Tienes que proteger tu sueño, proteger lo que quieres hacer en la vida. Habrá gente te atacará por eso, pero no es por tu culpa, no es algo personal! Tienen miedo de que cumplas ese sueño», afirma.

Además, comentó Pione con su excompañero que ambos son afortunados con las realidades en las que viven: «Tenemos suerte, tenemos contratos y no podemos perder nuestros trabajos tan fácilmente como otra gente». Por eso defiende que deben ayudar a otras personas en la medida de lo posible. «Podemos tender la mano a esa gente que no puede permitirse traer comida a la mesa para sus niños. Así que miremos qué podemos hacer por la gente. No es una cuestión política ni nada por el estilo, solo desde el amor». En ese sentido, los dos coincidieron en que no les gusta la política porque prefieren «estar más cerca de la gente».