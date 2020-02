Sisto: «Me llevó mucho trabajo, pero ahora disfruto de lo que hago después de dos años»

0

Vigo 20/02/2020 13:54 h

El céltico Pione Sisto ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en la que habla del momento que vive después de una etapa complicada. «En la vida no siempre estás arriba, todo el mundo lo sabe. Tienes que pasar por ello y llegar al otro lado. Yo he sido capaz, me llevó mucho trabajo y ahora estoy disfrutando de lo que hago después de los últimos dos años».

El internacional danés considera que es mejor futbolista que antes. «Soy más maduro, quizá tengo un juego diferente. Eso llega con la experiencia», explica. Además, destaca que tiene «una conexión muy grande» con la afición del Celta. «Estuve aquí en la mejor temporada del Celta, ellos lo sabe y les fue difícil verme pasar por lo que pasé. Tengo un montón de mensajes deseándome que volviera», comenta.

Considera que su caso no es igual que el de jugadores que están más de paso en un club. «Es diferente, porque llevo cuatro años aquí. Estoy seguro de que los aficionados saben lo importantes que son para mí», indica comentando que le «estaban esperando» y que a través de las redes sociales procura interactuar con ellos y contestar a algunas de las cuestiones que le plantean.

Sisto recuerda que tras su gol en Copa y que el equipo quedara eliminado, escribió en redes que esperaba poder trasladar aquello a la Liga, cosa que pudo hacer con su gol ante el Sevilla. «Honestamente, disfruto más jugando bien que marcando goles. No se trata solo de marcar, sino ser parte de un buen juego del equipo, dar asistencias... Prefiero generar impacto en el juego», señala.

Pero marcar y ganar un partido como el del Sevilla les da «mucha confianza, por supuesto». «Sabíamos que si éramos capaces de hacer eso contra el Sevilla, por qué no contra el Real Madrid. Un empate allí fue un gran resultado, fue como ganar, y para mí no fue una sorpresa», analiza sobre el 2-2 de la pasada jornada en el Bernabéu. Espera que frente al Leganés en casa mantengan «ese mismo nivel».