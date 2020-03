Polémica por la actitud de Santi Mina con el público de Getafe

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La VOz

Vigo 08/03/2020 11:02 h

En el momento de ser sustituido por Pione Sisto a punto de alcanzar el minuto 90, las cámaras captaron a Santi Mina encarándose con la afición del Getafe que le había increpado. Ambos entrenadores, preguntados al respecto, se refirieron a lo que había sucedido.

Óscar García Junyent explicó que no le había gustado el comportamiento de su jugador, pero que puede llegar a entenderlo. «Lógicamente, tenemos que controlar mejor los nervios. No es algo que me guste, pero puedo entenderlo porque vas a muchas revoluciones y tampoco creo que haya sido nada grave, pero hubiera preferido que no lo hubiera hecho», indicó. Además, comentó que «con las pulsaciones a tope, a veces haces cosas de las que luego te arrepientes».

Santi Mina se encaró con la afición del Getafe. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MVJ1yRTRWf — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 7, 2020

Bordalás, por su parte, fue escueto pero contundente al referirse a este asunto, recordando otro episodio que vivió su equipo con el delantero vigués cuando este defendía la camiseta del Valencia. «Ya nos apeó la temporada pasada de la Copa del Rey por simular la segunda tarjeta a Djené y por lo tanto no tengo más que decir», culminó.