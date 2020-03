El Celta resiste y suma en Getafe

El Celta también salió vivo de Getafe. Sufriendo mucho en el primer tiempo y equilibrando más la intensidad y el esfuerzo del Getafe de Champions en el segundo. Los azulones tuvieron las mejores ocasiones pero el equipo de Óscar García, que acabó con uno más por expulsión de Arambarri, supo neutralizar el peligro y por tercera jornada consecutiva no encajaron ningún gol. En ataque, apenas hubo ocasiones claras del cuadro celeste. Curiosidades del fútbol, lo que hasta hace un par de meses era un problema mayúsculo (el trabajo defensivo) ahora se ha convertido en el mejor aliado celeste para salir del pozo.

Todos los equipos van al Coliseum con la lección aprendida. Todos ellos, saben de la intensidad del Getafe, de su dominio de las segundas jugadas y de su facilidad para colgar balones acumulando muchos hombres en el área contraria para el remate. El Celta también sabía de todo esto, pero el primer tiempo, especialmente los 20 minutos iniciales, fueron un sufrimiento continuo.

Lo único que pudo hacer bien el equipo de Óscar García fue el desplazamiento largo de balón por mediación de Rubén, porque la ocasión ni mucho menos invitaba a intentar salir con el balón controlado. Eso propiciaba la rápida recuperación azulona y la sensación de asedio, aunque las ocasiones reales fueron un tiro de Arambarri desde la frontal con un paradón del portero de Mos y un remate de cabeza picado de Mata que salió alto.

Durante este acto inicial el Celta apenas tuvo el balón y tardó más de 20 minutos en visitar el área de Soria. Lo hizo en tres ocasiones, dos de ellas por mediación de Smolov. En la primera el ruso ganó la línea de fondo pero Rafinha no pudo llegar al balón y en la segunda, el centro largo de Okay, no pudo ser rematado por el futbolista cedido por el Lokomotiv de Moscú. La tercera fue un tiro cruzado de Santi Mina al que llegó el meta local. El delantero vigués fue una de las tres novedades (Bradaric y Aidoo fueron las otras dos) en un 5-3-2 que Óscar García puso en escena.

El segundo tiempo estuvo más nivelado. Porque el Celta tuvo más el balón e intentó jugar en campo contrario siempre que fue posible. Aun así, las ocasiones siguieron teñidas de azul oscuro y la portería de David Soria fue un lejano faro para los vigueses.

Maksimovic envió la primera advertencia con un disparo llegando desde segunda línea y nada más entrar en el partido Ángel puso a prueba a Rubén con un disparo lejano que botó ante el portero y se envenenó. El de Mos acabó solucionando el entuerto en dos tiempos. Entonces Óscar García comenzó a mover el equipo dando entrada al Toro Fernández, lo que confirmaba la teoría de que quería dos delanteros corpulentos para luchar los balones aéreos. Además, metió a Brais en busca de un talento fresco y el de Mos protagonizó la mejor acción de ataque con un centro para el delantero uruguayo que remató alto.

En la recta final, con el partido un punto más descosido dentro del rigor táctico imperante, marcó Ángel pero estaba en fuera de juego y acto seguido Arambarri vio la segunda amarilla. Era el minuto 81 y el Celta jugaría la recta final del partido con uno más, pero ante equipos tan intensos como el Getafe eso apenas se nota. De hecho ninguno de los dos conjuntos crearon una clara ocasión de peligro. Las tablas tampoco suenan a mal menor, sino todo lo contrario. Un punto más cerca del objetivo y otra salida de órdago amortizada.

Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Damián (Cabaco, m. 83), Djené, Etxeita, Nyom; Etebo (Kenedy, m. 70), Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina (Ángel, m. 61).

0.- Celta: Rubén; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Araújo, Olaza; Rafinha (Brais Méndez, m. 62), Bradaric, Okay; Santi Mina (Pione, m. 89) y Smolov (Toro Fernández, m. 70).

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a Araújo (m. 32), Hugo Mallo (m. 56), Rubén (m. 60) por parte del Celta y a Cucurella (m. 46), Maksimovic (m.55), Jaime Mata (m. 70) y Damián (m. 71) por parte del Getafe. Expulsó a Arambarri por doble amonestación (m. 54 y 82).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 11.286 espectadores.