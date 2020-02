Un punto de oro para el Celta en el Bernabéu

El conjunto vigués tira de sufrimiento, valentía y acierto para firmar un 2-2 ante el Real Madrid Autor X.R. CASTRO

Capacidad de sufrimiento, valentía y puntería. Esa fue la pócima del Celta para sacar su primer punto desde el retorno a Primera en el Bernabéu y de paso salir del descenso. Los vigueses tiraron tres veces entre los tres palos con dos goles y un paradón de Courtois como bagaje. El primer tiro le sirvió a Smolov para abrir la lata, el segundo un remate de cabeza de Aidoo a saque de esquina sin premio y el tercero firmado por Santi Mina para equilibrar los dos tantos de un Madrid que cargó con todo y que se encontró con dos goles en el inicio del segundo tiempo. El primero de Kroos, que siempre le marca al Celta y el segundo de Sergio Ramos tras un ingenuo penalti de Rubén Blanco a Hazard, la gran novedad de los blancos en el once.

Como se esperaba, Óscar García apostó por un 5-3-2 como sistema táctico en un once con los tres refuerzos en el once ya que Bradaric fue titular por primera vez. La apuesta se vio reforzada con un gol tempranero en una jugada de tiralíneas en donde Aspas encuentra el espacio perfecto para asistir a Smolov, el ruso hace un control orientado que le permite plantarse solo ante Courtois resolviendo la salida del meta belga con un tiro colocado.

El 0-1 dio paso a una oleada de juego, que no ocasiones, de los blancos. Por momentos el Celta pasó a defender con diez jugadores con el ruso como isla en el medio del campo y el conjunto de Zidane comenzó a mover el balón de derecha a izquierda en busca de grietas en la zaga celeste (ayer con la segunda equipación). Pero la apuesta no dio resultado antes del descanso. Rubén atacó un centro tensado de Marcelo, Casemiro disparó alto desde la frontal, Bale no cogió portería en otro intento... Curiosamente, quien tuvo la ocasión más clara antes del descanso fue el Celta en su segunda visita al área blanca. No lo hizo para despedirse sino que Aidoo libre de marca conectó un cabezazo que obligó a Courtois a hacer la parada del partido para evitar el segundo tanto.

A la vuelta del vestuario continuó el monólogo en ataque del conjunto blanco, pero ya cargado de efectividad. El empate llegó con un tanto de Kroos, que alemán que le marca más al Celta que al resto del mundo. Benzema y Marcelo ganaron la línea de fondo, el brasileño centró atrás y el mediocentro empaló el esférico al fondo de las mallas.

Con el empate llegó un problema añadido. Kevin quedó tocado en un lance y sin recambio natural en el banquillo (no había defensas de recambio) Óscar volvió a dar otra muestra de su particular valentía y pasó a jugar un 4-4-3 dando entrada a Pione Sisto en el campo.

Y como sucediera en Valencia con el cambio de sistema llegó el segundo tanto local, pero en esta ocasión con el entrenador eximido de toda culpa. Rubén pecó de ingenuidad y fue al encuentro con Hazard en un balón que se perdía por la línea de fondo y acabó cometiendo penalti. Tan infantil como justo. Sergio Ramos cogió el balón y marcó de un modo inapelable.

Pese a la remontada del líder, lejos de abdicar el Celta supo aguantar, metió más artillería con Denis Suárez y Santi Mina y comenzó a jugar en campo contrario y tras un par de tímidos avisos llegó el tanto del empate con la firma de los dos canteranos que habían salido desde el banquillo. Denis aguantó el balón, esperó el momento y el espacio y filtró un balón de oro a Santi Mina para que el vigués marcase de tiro cruzado.

Era el minuto 85 y el Celta supo aguantar los diez minutos restantes con Sergio Ramos de delantero centro. Rubén hizo un paradón y el sufrimiento se encargó del resto. Un punto de oro para seguir con la recuperación.

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos (Modric, min. 81), Bale (Mendy, min. 84), Benzema y Hazard (Vinicius, min. 73).

Celta: Rubén, Kevin (Pione Sisto, min. 54), Aidoo, Murillo, Araujo, Lucas Olaza, Rafinha, Okay, Bradaric (Santi Mina, min. 83), Iago Aspas y Smolov (Denis Suárez, min. 70).

Goles: 0-1: min. 6, Smolov. 1-1: min. 52, Kroos. 2-1: min. 64, Sergio Ramos, de penalti. 2-2: min. 85, Santi Mina.

Arbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Olaza, Bale, Carvajal y Okay. Explusó con roda directa a Gudelj, delegado del Celta.

Incidencias: Partido de la vigésimo cuarta jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 62.447 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista David Gistau.