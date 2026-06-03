María Oruña, escritora: «El éxito es poder hacer lo que quieres»
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La escritora viguesa, que ha regresado a la literatura con La Cámara de las Maravillas asegura que no sigue directrices ni está obligada a producir libros en cadena03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuando María Oruña (Vigo, 1976) escribió Puerto Escondido no tenía intención de publicarlo. Trabajaba como abogada, acababa de ser madre y solo quería comprobar si era capaz de terminar una novela. Once años y nueve