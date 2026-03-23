Sanidad convoca a las comunidades el 9 de abril para abordar la huelga de médicos

Concentración de los médicos en el Chuac en contra del proyecto de estatuto marco Ángel Manso

El Ministerio de Sanidad acaba de convocar a las comunidades a un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el próximo 9 de abril con el objetivo de abordar la huelga de profesionales médicos para exigir un estatuto marco propio. Este paro acumula ya tres semanas de huelga —en diciembre, febrero y marzo—, lo que ha obligado a cancelar cientos de miles de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas.

Tres gobiernos autonómicos, Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha, pidieron por carta a la ministra, Mónica García, que designe un mediador neutral para poder llegar a un acuerdo y poner fin a este conflicto que está afectando a todos los servicios de salud en mayor o menor medida. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, acaba de remitir una misiva a García en la que exige que este tema se aborde ya este viernes, cuando está convocada una reunión del Interterritorial. El responsable del departamento sanitario andaluz asegura que solo en la última convocatoria, la huelga médica ha provocado la anulación de más de 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 operaciones. En el encuentro del viernes está previsto informar sobre varios proyectos normativos, entre ellos el de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud.

El seguimiento de este paro médico está siendo relevante en todas las comunidades salvo algunas excepciones, como puede ser Cataluña o Asturias. En Andalucía o Cantabria, por ejemplo, se supera el 20 %, mientras que Galicia forma parte de las autonomías con más seguimiento y, por lo tanto, más impacto en la cancelación de actividad asistencial.