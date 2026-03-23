La empresa pública gallega Xestur nombra como nuevo gerente a Diego Toja García

El nuevo gerente de Xestur, Diego Toja

Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A., la sociedad anónima pública de la Xunta a través de la que el Gobierno autonómico gestiona y promociona suelo empresarial y residencial, estrena gerencia.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes publica el nombramiento de Diego Toja García como nuevo gerente de Xestur. Su elección se confirmó en el Consejo de Administración de la sociedad pública celebrado el 13 de marzo. Se resuelve así la convocatoria realizada a finales de diciembre para cubrir el puesto.

Diego Toja es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y ha desarrollado su trayectoria profesional en ámbitos de responsabilidad técnica y de gestión, tanto en el sector público como en el privado. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones relacionadas con el control financiero, la planificación presupuestaria, la auditoría, los fondos europeos, la supervisión económica de proyectos y la interlocución institucional.

Según destacan fuentes de la Xunta, su perfil combina conocimiento de la administración, experiencia económico-financiera, visión industrial y capacidad de análisis, con formación complementaria en dirección estratégica, liderazgo, urbanismo y gestión del suelo empresarial, ámbitos especialmente conectados con los retos de planificación y desarrollo económico.

Toja sustituye en el cargo a Diego Jorreto, que era gerente de Xestur desde febrero del año pasado tras un proceso de promoción interna para cubrir el puesto, entonces vacante.