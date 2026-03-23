Cesáreo Pardal: «Uno o dos aeropuertos gallegos tendrán que cerrar el día que haya tren directo con el aeropuerto de Oporto»
VIGO / LA VOZ
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El presidente del Clúster de Turismo de Galicia dice que lo mejor que le puede pasar a la comunidad es que «uno de los tres aeródromos fuese privatizado»23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cesáreo Pardal (Padrón, 1969) preside desde hace 12 años el Clúster Turismo de Galicia, tiempo en el que no ha dejado de rebajar su nivel de exigencia sobre los aeropuertos gallegos. Ahora los ve gravemente