Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: «La conselleira Ángeles Vázquez es una mujer muy inteligente y pretende generar alarma injustificada»

Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. J.J. Guillén | EFE

Hugo Morán Fernández (Campomanes, Asturias, 1963) es secretario de Estado de Medio Ambiente desde el 2018, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Defiende la reforma del reglamento general de costas que ha abierto un