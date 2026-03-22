Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: «La conselleira Ángeles Vázquez es una mujer muy inteligente y pretende generar alarma injustificada»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

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Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. J.J. Guillén | EFE

Defiende el cambio del reglamento de costas, al que se opone la Xunta, para cumplir con la UE y evitar una «multa millonaria»

22 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hugo Morán Fernández (Campomanes, Asturias, 1963) es secretario de Estado de Medio Ambiente desde el 2018, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Defiende la reforma del reglamento general de costas que ha abierto un

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