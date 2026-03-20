Las 12 razones para rebajar la tasa de alcohol que no avalaron PP, Vox y ERC

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos agentes preparan la señalización de un control rápido de alcohol y drogas.
Dos agentes preparan la señalización de un control rápido de alcohol y drogas. Miguel Ramos | EFE

El informe de expertos que utilizó el Gobierno aconsejaba equipararse a Suecia y Noruega, los países más seguros del mundo

21 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Entre el 2018 y el 2022 se produjeron en España 18.700 accidentes de tráfico en los que el conductor causante dio positivo en alcoholemia. En esos siniestros murieron 1.304 personas y 27.000 resultaron heridas. Son

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