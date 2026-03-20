Las 12 razones para rebajar la tasa de alcohol que no avalaron PP, Vox y ERC

Dos agentes preparan la señalización de un control rápido de alcohol y drogas. Miguel Ramos | EFE

Entre el 2018 y el 2022 se produjeron en España 18.700 accidentes de tráfico en los que el conductor causante dio positivo en alcoholemia. En esos siniestros murieron 1.304 personas y 27.000 resultaron heridas. Son