Las 12 razones para rebajar la tasa de alcohol que no avalaron PP, Vox y ERC
REDACCIÓN / LA VOZ
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El informe de expertos que utilizó el Gobierno aconsejaba equipararse a Suecia y Noruega, los países más seguros del mundo21 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Entre el 2018 y el 2022 se produjeron en España 18.700 accidentes de tráfico en los que el conductor causante dio positivo en alcoholemia. En esos siniestros murieron 1.304 personas y 27.000 resultaron heridas. Son