Quienes quieran hacer los exámenes para obtener el Celga podrán anotarse del 16 de marzo al 3 de abril

Exame das probas para o Celga 4 do 2024 PACO RODRÍGUEZ

La Secretaria Xeral da Lingua ha convocado las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega Celga este 2026, para los niveles 1 a 4. Lo ha hecho a través de una resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes.

El plazo para anotarse se abrirá el lunes 16 de marzo (por ser el primer día hábil tras publicarse la resolución) y se extenderá durante quince días hábiles, lo que coloca la fecha tope en el 3 de abril. Pueden inscribirse personas que ya tengan los 16 años o los cumplan a lo largo de este 2026. La solicitud debe presentarse ante la Secretaría Xeral da Lingua.

Las pruebas para todos los niveles se realizarán en Santiago de Compostela, pero también habrá exámenes de Celga 2, 3 y 4 en Ponferrada, por el especial vínculo entre Galicia y la zona del Bierzo, y en Madrid, para facilitarlo a los residentes en otras zonas de España.

Todavía no hay fechas fijadas, más allá de la previsión de que los exámenes tengan lugar entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio. Los días concretos se publicarán más adelante en el DOG y en la página web www.lingua.gal.

Lo que sí está establecido es que las pruebas del Celga 1 y 2 tendrán una duración de dos horas para su parte escrita y 10 minutos para su parte oral; las del Celga 3 tendrán una parte escrita de dos horas y media y una oral de 15 minutos; y en los exámenes del Celga 4, la escrita durará tres horas y la parte oral, 15 minutos.