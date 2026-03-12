Víctor Montenegro: «Galicia no ha sabido vender su arte»
VIGO / LA VOZ
Galerista y asesor de arte, el director de la Galería Montenegro de Vigo admite que en su vida solo ha llorado por deshacerse de un cuadro de una pintora gallega12 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde su fundación en Vigo en 1987, la Galería Montenegro ha sido uno de los espacios claves para el arte moderno y contemporáneo en Galicia. Dirigida por Víctor Montenegro, el proyecto comenzó como una tienda