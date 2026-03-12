Abierto el plazo para pedir los avales de la Xunta a la compra de viviendas

Una mujer mira el escaparate de una inmobiliaria en A Coruña ANGEL MANSO

Desde este viernes 13 de marzo ya pueden solicitarse los avales de la Xunta que buscan facilitar la compra de vivienda a los menores de 36 años, al respaldar la Xunta ante los bancos el 20 % del precio de adquisición. La conselleira de Vivenda ha firmado acuerdos con cuatro entidades bancarias para desarrollar esta cuarta convocatoria del programa.

Destinatarios

Los destinatarios principales de estas ayudas son personas menores de 36 años empadronadas en Galicia que tengan recursos para pagar una hipoteca, pero no los ahorros suficientes para abonar la parte del precio de compra que no suelen financiar los bancos. El requisito de edad se elimina si lo que se adquiere es una vivienda protegida. También pueden volver a pedir el aval quienes resultaron beneficiarios en la convocatoria anterior pero no consiguieron formalizar la hipoteca antes de acabar el año, aunque ya hayan cumplido los 36.

Límite de ingresos

Los solicitantes también tienen que moverse entre ciertos límites de ingresos. No pueden ser menores de 2 veces el Iprem ni superarlo en 5,5. Es decir, deben cobrar entre 16.200 y 46.200 euros brutos al año. Esto se eleva hasta 6,5 veces el Iprem (54.600 euros) si la vivienda la compra más de una persona.

Precio máximo de las viviendas

Las viviendas que se vayan a adquirir también tienen que cumplir unos requisitos. El primero, obviamente, estar en Galicia. Y el segundo, no superar unos precios máximos que se mueven entre los 180.000 y los 260.000 euros, según dónde se ubique el inmueble. Además, debe tratarse de la primera vivienda en propiedad con tres excepciones: que se tenga una de la que no se pueda disponer (por ejemplo, por divorcio, violencia de género o haber sufrido una situación catastrófica); que la vivienda se haya convertido en inaccesible por haber sobrevenido una situación de dependencia o discapacidad al comprador o a alguna de las personas que vayan a vivir en la casa que se compre; o que se haya heredado solo una parte de un inmueble.

Funcionamiento

Estas ayudas no suponen que la Xunta pague parte de la vivienda. Lo que hace la Administración autonómica es avalar ante el banco hasta un 20 % del precio de compra, para que este conceda una hipoteca sobre el 100 %. ¿Por qué hasta el 20 por ciento? Porque lo más habitual es que las entidades cubran hasta el 80 %, teniendo que aportar el comprador el porcentaje restante con sus ahorros (o la ayuda de algún allegado).

Para aplicar este programa de avales, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha firmado convenios de colaboración con cuatro entidades bancarias: Abanca, Caixa Rural Galega, Unicaja y Banco Sabadell.

La operación de compra y de financiación debe formalizarse antes de finalizar el año.

Plazos

Oficialmente, se extiende desde este 13 de marzo y hasta el 30 de octubre. Pero las ayudas se concederán por orden de solicitud a quienes cumplan los requisitos hasta que se agoten los fondos previstos, que son de 5 millones de euros. Es decir, se trata de un proceso de concurrencia no competitiva, por lo que el momento en que se solicite el aval sí puede importar.