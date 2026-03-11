La inversión industrial enfrenta a Pontón con Rueda en el Parlamento: «Onde están os tres mil millóns de euros prometidos?»

Xoán A. Soler

Los tres mil millones de euros en inversiones industriales que Alfonso Rueda prometió en el discurso de investidura que pronunció al comienzo de la legislatura han regresado a O Hórreo en el ecuador del mandato, justo cuando la Xunta se ha visto obligada a archivar el proyecto de Altri, contestado en las calles por movilizaciones lideradas por el nacionalismo, y a quien el Gobierno central del PSOE le dio la puntilla al dejarlo fuera de la conexión eléctrica. Ana Pontón ha aprovechado la sesión de control en el Parlamento este miércoles para preguntarle al presidente gallego dónde están todos esos millones y para afearle que jugase como gran carta la fábrica de Palas de Rei, una vez que ha fracasado el proyecto para producir hidrógeno en Meirama y que tampoco termina de arrancar el de neumáticos en As Pontes.

«Vostede perdeu derrotado pola cidadanía galega», le reprochó la portavoz del Bloque a Rueda, a quien acusó de tener mal perder, por aprovechar este caso para vetar la propuesta nacionalista para el puesto de vicevaledor, la candidatura de Fernando de Abel Vilela, miembro de la junta directiva de Adega, el brazo ecologista del nacionalismo y gran opositor al proyecto de la multinacional portuguesa. «A súa palabra non vale nada», dijo Pontón en referencia a que el PP se salte ahora el pacto parlamentario según el cual le correspondería al Bloque nombrar a la persona adjunta a la valedora. La portavoz del Bloque ha propuesto crear una empresa pública de energía, un fondo soberano para apoyar empresas estratégicas y vincular a los nuevos eólicos con proyectos industriales.

El coste del negacionismo industrial

Por su parte, Alfonso Rueda ha defendido la salud del sector industrial, con una producción que crece por encima de la media español y un nivel de ocupación en máximos históricos, y ha afeado a los nacionalistas que vivan instalados en «negacionismo industrial», pese los enormes costes que eso acarrea en términos de generación de riqueza y de puestos de trabajo. «Non nos imos deixar presionar polo de sempre», ha insistido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha recordado a los nacionalistas que su estrategia de oposición constante a todo explica que los gallegos le den la espalda como opción mayoritaria elección tras elección. «Imaxínanse aos nacionalistas vascos e cataláns alegrándose de que non veña unha fábrica?», ha ironizado el máximo mandatario gallego.

Sobre las críticas lanzadas por la portavoz del Bloque, Rueda ha recordado que dos de cada tres acciones que se presentan contra la Xunta en relación a nuevos proyectos tienen que ver con organizaciones que orbitan en la galaxia nacionalista. «Non me fale de imparcialidade, señora Pontón», ha criticado el presidente de la Xunta. El máximo mandatario gallego ha cuestionado el tono de la líder de la oposición, al plantear todo como una competición en la que unos ganan y otros pierden, cuando la que sale mal parada ahora es Galicia y sus posibilidades de generar mayor riqueza y puestos de trabajo con alto valor añadido.

Besteiro, con la vivienda

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado la sesión de control al presidente de la Xunta para volver a colocar encima de la mesa el grave problema de acceso a la vivienda, con un registro de demandantes, recordó, que tiene ahora el doble de personas inscritas que hace dos años. «Que futuro pode ter a mocidade se non é quen de vivir onde traballa? », ha preguntado el líder socialista. Besteiro ha insistido en que la situación actual es producto de la falta de planificación y de años y años en los que la política de vivienda pública de la Xunta ha sido prácticamente inexistente. Rueda ha reprochado que sea tan condescendiente con la propaganda del Gobierno central con el Plan Estatal de Vivienda y sea incapaz de reconocer que ya están en marcha (en distintas fases) las cuatro mil viviendas que se habían prometido para esta legislatura. «O rexistro de demandantes está subindo porque hai xente que ve que estamos construíndo e quere apuntarse, o cal é completamente normal», ha constestado el presidente gallego al portavoz del PSdeG.