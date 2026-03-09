Médicos de hospitales dejarán de hacer peonadas como medida de presión

Huelga de primaria la pasada semana en el Virxe Peregrina de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

Médicos de atención hospitalaria dejarán de hacer actividades de autoconcertación, las conocidas como peonadas, como medida de presión ante la negativa de la Consellería de Sanidade a negociar condiciones laborales que permitan desconvocar la huelga indefinida que desde el pasado 2 de marzo mantienen los profesionales de atención primaria, y la que se retomará el lunes 16 en todos los ámbitos asistenciales, en este caso en contra del estatuto marco.

La protesta empezó, según el sindicato médico O´Mega, en el servicio de anestesia de Pontevedra, después se sumó el del Salnés y posteriormente cirugía y anestesia de Vigo, y neurocirugía y cirugía vascular de Santiago. Estos días está previsto que se sumen los de anestesia de Santiago, Ferrol y Burela.

Esta actividad, que se realiza a mayores de la jornada ordinaria a partir de las tres de la tarde y con los pacientes en mejor estado clínico, permite reducir las listas de espera y funciona como si se tratase de horas extraordinarias. Los facultativos han remitido a la consellería un escrito en el que señalan que, «comunicamos formalmente nuestra decisión de cesar a partir del 16 de marzo del 2026, la realización de la actividad voluntaria de autoconcertación y actividad deslizada».

Solicitan la apertura inmediata de vías de negociación reales y efectivas, «que permitan abordar de manera estructural las reivindicaciones en este área de salud y a nivel autonómico, así como la defensa un estatuto marco propio para médicos y facultativos, que evite perpetuar las condiciones de especial penosidad de nuestro colectivo».

Esta semana se mantiene el paro indefinido en los centros de salud, que según el Sergas este lunes ha bajado a un 3,88 % de incidencia.