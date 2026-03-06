Más de 22.100 consultas fueron canceladas en cuatro días de huelga en la atención primaria gallega

Médicos en huelga en un centro de salud de Pontevedra a primeros de semana ADRIÁN BAÚLDE

La huelga en la atención primaria gallega convocada en solitario por el sindicato O'Mega alcanza este viernes su quinta jornada consecutiva, de nuevo con datos absolutamente dispares sobre su seguimiento. El Sergas lo cifra en un 4,8 % en el turno de mañana —5,6 en el área de A Coruña y Cee; 3,1 en la de Ferrol; 4,6 en la de Santiago y Barbanza; 2,9 en la de Lugo, A Mariña y Monforte; 4,7 en la de Pontevedra y O Salnés; y 9 % en la de Vigo—. Los cálculos sindicales, sin embargo, la colocan en un 75 %, con más participación que en días anteriores, que atribuyen a la actitud que mantuvo la Consellería de Sanidade en la reunión del jueves, en la que no se consiguieron avances.

El Sergas también ha informado del impacto del paro en las consultas en sus cuatro primeras jornadas. Según sus datos, entre el lunes y el jueves se suspendieron más de 22.100 citas. Una cifra que para O'Mega demuestra que los datos de seguimiento que aporta Sanidade «non se corresponden coa realidade».

Entre tanto, el conselleiro Antonio Gómez Caamaño ha lamentado la incidencia que las huelgas de los últimos meses están teniendo sobre consultas, operaciones y pruebas complementarias: «É moi difícil recuperar ese impacto porque, ao final, a sanidade non para. (...) Traballamos e planificamos para que este impacto sexa o menor posible, pero hai que recoñecer que as folgas teñen un impacto importante nas listas de espera».

Además, sindicato y conselleiro han cruzado quejas sobre la voluntad negociadora de cada una de las partes. «En lugar de sentarse a negociar con responsabilidade e espírito construtivo, a consellería enfocou este conflito cunha estratexia curta de miras, que pasa por infravalorar a folga cando se convoca contra a súa política sanitaria e sobrevalorala cando se convoca contra a política do Goberno central», apunta O'Mega en un comunicado.

«Para negociar hai que ter vontade de facelo e saber qué queres negociar. E neste caso, está claro que o sindicato non cumpre ningunha desas dúas condicións básicas», ha dicho por su parte Gómez Caamaño.

Este viernes también se ha pronunciado sobre el conflicto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien el sindicato había pedido intervenir para desbloquear la situación. El máximo mandatario gallego ha confirmado que no se reunirá con los huelguistas: «Non vai solucionar nada, nin eu lles vou dicir nada diferente do que lle pode dicir a xente coa que sentan a negociar», ha dicho. Además, ha apuntado que O'Mega fue el único sindicato que «se botou fóra das negociacións» para diseñar un plan de reforma de la atención primaria, que se comprometió a presentar antes de que acabe la primera mitad del año.

Simega reclama la reducción de agendas a 30 pacientes diarios

Más allá de esta disputa, otro sindicato médico gallego, Simega, ha emitido este viernes un comunicado recordando a la Xunta que el 1 de julio debe estar activado el límite de agendas en atención primaria a 30 pacientes diarios. Este era uno de los puntos del acuerdo que permitió poner fin a la huelga que sufrió la atención primaria en noviembre.

Simega considera considera que ha transcurrido un plazo de tiempo «prudencial» para que el Sergas active el mecanismo necesario para reducir la «sobredemanda asistencial» que soportan los facultativos de los centros de salud.

El conselleiro de Sanidade ha respondido que precisamente en esas medidas profundizan los grupos de trabajo creados para negociar la reforma del sistema de atención primaria de Galicia.