El BNG apostará por más mujeres encabezando las listas municipales en el 2027

Ana Pontón durante un acto previo al 8M. XOÁN REY. | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, subrayó que uno de sus objetivos de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para el 2027, es que más mujeres encabecen las listas de su formación. Así lo manifestó durante la jornada de reflexión con alcaldesas, concejalas y responsables municipales organizada este sábado, previa al 8M, Día Internacional de la Mujer, a la que asistieron mujeres del Bloque de todas las localidades gallegas.

Pontón inició su intervención recordando que durante siglos las mujeres estuvieron relegadas al «silencio, as zonas de sombra e a invisibilidade», una situación que se revirtió gracias a su fuerza y al movimiento feminista. «El feminismo es la mejor herramienta para avanzar», proclamó.

En este sentido, la portavoz señaló la política local como «o espazo onde se poden impulsar estas transformacións». Sin embargo, lamentó que solo el 22 % de los municipios gallegos tienen una alcaldesa, debido, en parte a las «barreiras imposibles» a las que se enfrentan las mujeres, como la conciliación. «Temos que conquistar moitos máis bastóns de mando porque eses son os teitos de cristal que persisten, que están amais de nós intentando reducirnos e limitarnos, pero imos romper un tras outro», declaró.

Transformación desde la igualdad

La líder nacionalista defendió un municipalismo feminista que apueste por la participación de las mujeres, la transformación desde la igualdad y el impulso de un urbanismo seguro, «para que as mulleres non teñan nunca máis medo de volver ás súas casas soas. Esta estratexia significa apostar pola conciliación, polos coidados e a corresponsabilidade; é defender servizos públicos e xustiza social; é construír vilas e cidades inclusivas e diversas. Ese é o feminismo que defendemos e aplicamos desde o BNG».

En este contexto, sacó pecho de su formación, que lidera 35 Administraciones municipales, el 37 % de ellos con mujeres al frente. Un porcentaje que ha comparado con el del PSOE y el PP, 15 y 17 puntos por debajo, respectivamente. «Non nos conformamos, fan falta moitas máis mulleres nas nosas alcaldías», insistió.

Solidaridad con las mujeres de Oriente Próximo

Durante su intervención, Pontón mostró su solidaridad y apoyo a las mujeres de Oriente Próximo, especialmente las iraníes, afectadas por el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos: «Sabemos que as mulleres tamén son un campo de batalla e que nas guerras sofren máis violencia, unha situación ante a que non podemos mirar para outro lado»