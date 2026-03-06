Las pruebas para acceder a ciclos de FP sin el título de ESO serán el 21 de mayo para los medios y el 29 de abril para los superiores

Alumnado de un ciclo superior de Sistemas Electrotécnicos (foto de archivo) PACO RODRÍGUEZ

La Xunta ha convocado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional, destinados a personas que no tengan título de graduado en ESO ni un título profesional básico u otros estudios equivalentes a efectos de optar a estos estudios, y que tengan al menos 17 años o los cumplan en este 2026.

Los exámenes para acceder a ciclos de grado medio se celebrarán el 21 de mayo, y las pruebas para entrar a ciclos de grado superior serán el 29 de abril, ambas con presentación a las 9 de la mañana. Los resultados que se obtengan tienen validez en todo el Estado.

Antes de llegar a ese punto, hay otras fechas clave. Las solicitudes deberán presentarse entre los días 16 y 26 de marzo, ambos incluidos, y preferiblemente por vía electrónica. El 7 de abril se podrá consultar la resolución provisional de solicitudes admitidas, abriéndose un plazo de reclamaciones del 7 al 10 de abril. La resolución definitiva se conocerá el 22 de abril. Tanto la admisión o el rechazo provisional como definitivo se consultará de manera individualizada a través de la aplicación Ciclosprobas.

Del desarrollo de las pruebas se responsabilizará, en cada centro propuesto y para cada grado, una comisión de realización de las pruebas nombrada por el departamento territorial de la Consellería de Educación.

Todos los detalles de la convocatoria pueden verse en la orden de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Además, todos los CIFP e institutos que impartan ciclos de Formación Profesional deben ofrecer a los interesados información y orientación sobre la inscripción y el desarrollo de las pruebas.