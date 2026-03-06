El Parlamento reconoce con su medalla a las diputadas que acudieron a la Conferencia de Beijing y a la exconselleira Manuela López Besteiro

PPDEG | EUROPAPRESS

La Mesa del Parlamento de Galicia ha acordado, por unanimidad, concederles la Medalla del Parlamento de Galicia 2026 a las nueve diputadas autonómicas de la IV Legislatura que hace treinta años participaron en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, así como a la exconselleira y diputada Manuela López Besteiro. Las condecoradas son María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde y Elisa Madarro González, del grupo del PP; María Xosé Porteiro García, María Antonia Álvarez Yáñez, del socialista; y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Dávila, del Bloque Nacionalista Galego. Todas ellas son las representantes de la Cámara en aquella legislatura que participaron en aquel el encuentro, la mayoría de ellas pertenecientes a la primera Comisión Parlamentaria para la Igualdad y los Derechos de las Mujeres. El acto, que se celebrará el próximo 6 de abril, coincidiendo con el aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, supone el reconocimiento a su labor pionera y su compromiso a favor de las políticas de igualdad.

Otros condecorados

En las ediciones anteriores, la Medalla del Parlamento de Galicia fue entregada a los expresidentes y a las expresidentas del Parlamento de Galicia (2016); a la Comisión dos Dezaséis (autores del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, en 2017); a Cáritas Diocesana, Cogami y Aldeas Infantiles SOS (2018); y a la emigración gallega (entregada a los 14 centros y entidades que integran la comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas, como legítimos representantes del conjunto de la emigración gallega de todos los tiempos, en la edición del 2019). En el 2020, la Medalla del Parlamento de Galicia no fue concedida porque la Cámara se encontraba disuelta en la fecha prevista para el acto de entrega, que coincidía, además, con el confinamiento derivado de la primera onda del covid-19.

La Medalla del Parlamento del 2021 fue entregada a las fundaciones que perpetúan el legado de la Xeración Nós, mientras que en la edición del 2022 se reconoció la labor de las instituciones estatutarias (Valedor do Pobo, Consello de Contas y Consello da Cultura Galega), por su contribución al afianzamiento del autogobierno. En el 2023, la distinción del Legislativo reconoció la cooperación transfronteriza entre Galicia y la Región Norte de Portugal. La Medalla del Parlamento del 2024 no fue concedida por la coincidencia con las fechas de comienzo de la XII Legislatura. Y en la pasada edición, se condecoró a la Real Academia Galega de Bellas Artes, a Afundación-Obra Social ABANCA y al catedrático de Historia Contemporánea de la USC, Ramón Villares.