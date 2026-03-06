Igualdad multa a Vodafone con 25.000 euros por el fallo en las pulseras antimaltrato de noviembre

Unas de las más de 3.000 pulseras telemáticas que funcionan en España Efe

El Ministerio de Igualdad acaba de anunciar que multará con 25.285 euros a la operadora telefónica Vodafone por el fallo que sufrieron las pulseras de control de agresores durante 12 horas en el mes de noviembre. La incidencia afectó al sistema de los dispositivos por el fallo de un servidor, por el que las geolocalizaciones de los maltratadores no se trasladaron «en tiempo y forma» durante medio día.

«Ninguna tecnología es infalible», afirman fuentes del ministerio, que insisten en que el sistema funciona con normalidad «gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible». Podría haber más sanciones por este fallo. Lo que sí confirman desde Igualdad es que no se esperan multas por la primera incidencia de la que alertó la Fiscalía en su memoria del 2024.

Igualdad había abierto un expediente por las incidencias detectadas en el sistema Cometa desde las cuatro de la mañana hasta las cinco de la tarde el 11 de noviembre, por el que ahora impone a la empresa responsable del servicio esa multa, que se hará efectiva mediante deducción de cantidades. El fallo, debido a una sobrecarga de los servidores, obligó a activar los protocolos de protección de las 4.500 víctimas.

La ministra, Ana Redondo, afirmó que ninguna mujer había estado en peligro. Por estas incidencias se pusieron en marcha dos auditorías, una interna y otra externa. La investigación del Gobierno se esperaba para el mes de enero, según había adelantado la ministra, que aseguró que se tomarían «las medidas oportunas» si se detectaban incumplimientos del contrato por parte de Vodafone y Securitas España, las empresas encargadas de la gestión telemática y tecnológica del sistema Cometa.