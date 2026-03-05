Los bulos antifeministas serán el centro de la campaña del PSdeG por el 8M

Paloma Castro, Lara Méndez y Natalia González presentando la campaña socialista para el Día de la Mujer PSDEG | EUROPAPRESS

El PSdeG ha presentado este jueves su campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este año pone el foco en el fenómeno de la desinformación, los bulos y los discursos antifeministas que, aseguran, «crece con forza no espazo dixital» buscando desacreditar al feminismo y cuestionar los derechos conquistados. «Se unha pasa un pouco de tempo nas redes comproba rapidamente que aparecen comentarios que banalizan a violencia machista, que atacan o feminismo ou que cuestionan dereitos básicos das mulleres. Non é algo puntual nin inocente: é unha estratexia que busca erosionar avances que custaron décadas conseguir», señaló la secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez.

En esa línea, el PSdeG ha optado por dar un formato diferente a su campaña, centrándose en las redes sociales y usando vídeos creados con inteligencia artificial en los que aparecen representantes socialistas reproduciendo frases y comentarios que circulan a diario. «Non se trata de mensaxes inventadas nin exageradas, senón de comentarios reais que forman parte do ruído constante que circula no espazo dixital. O obxectivo é mostrar ata que punto hoxe resulta fácil manipular contidos e facer pasar por reais discursos que buscan desacreditar a igualdade», explicó Méndez.

En esa línea, la secretaria de Igualdade de la Executiva del PSdeG, Natalia González, recordó que «o 99% das vítimas de contidos sexuais falsos creados con intelixencia artificial son mulleres» y alertó sobre el fuerte impacto que este tipo de mensajes y discursos tienen entre adolescentes y jóvenes.

Precisamente González acudirá, junto con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la manifestación convocada en Vigo con motivo del 8M, mientras que otros cargos y responsables del partido acudirán a movilizaciones en otras localidades gallegas.

Respeto al proceso judicial que afecta a José Tomé

En la rueda de prensa celebrada esta mañana, Méndez también se pronunció sobre la querella de la Fiscalía de Lugo contra el expresidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, a raíz de una denuncia particular por un supuesto caso de acoso sexual.

«Temos que ser respectuosos coa xustiza e a presunción de inocencia», dijo, apuntado que «calquera presunto acosador ou abusador» debe tener «a lexítima capacidade de defenderse». Además la socialista ha asegurado que el PSdeG «sempre, sempre» animó a las víctimas a denunciar porque «se agora a Fiscalía actúa, é porque hai unha denuncia».

A la pregunta de si el partido dejará de apoyar a Tomé en la alcaldía de Monforte (que ocupa sin estar bajo las siglas socialistas), Méndez dijo que irán observando cómo se desarrollan los acontecimientos y actuarán «con contundencia» en función de ello.