La Xunta cifra en casi 50.000 las personas que volvieron a Galicia en los seis años del programa Retorna

XOÁN REY | EFE

Un total de 49.995 gallegos regresaron a la comunidad desde que la Administración autonómica puso en marcha en el 2018 el programa Galicia Retorna, tal y como ha avanzado esta tarde en el Parlamento gallego Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración. El alto cargo de la Xunta ha asegurado que esta cifra «confirma a consolidación do retorno como fenómeno estrutural na comunidade», y ha puesto en valor el saldo migratorio positivo registrado entre ese año y el pasado 2024. Un período en el que, según los datos del Gobierno gallego, se ganaron 140.000 habitantes, lo que, según Miranda, «evidencia un cambio de tendencia histórica que sitúa á comunidade como territorio de retorno e tamén de acollida» después de haberse distinguido por ser un territorio marcado por la emigración.

Miranda destacó que Galicia cuenta con una política transversal, integral y pionera en España y en Europa, que está ofreciendo resultados concretos tanto en el plano demográfico como en el económico y social. «Un dos eixos centrais da política de retorno é a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, con sedes nas catro provincias e en Vigo. En 2025 atendeu a máis de 8.000 familias e recibiu máis de 30.000 consultas. Desde 2020, foron atendidas máis de 34.000 familias e preto de 170.000 consultas. Ademais, a Oficina Móbil, posta en marcha en 2024, realizou máis de 400 visitas a 217 concellos do rural, atendendo a máis de 600 familias», explicó el secretario xeral de Emigración en el Parlamento gallego.

En lo que respecta a las ayudas extraordinarias al retorno, Miranda destacó que en 2025 se destinaron casi 4 millones de euros —la mayor cifra de la historia de este programa— para apoyar a las familias retornadas más vulnerables en su proceso inicial de integración. Según los datos de la Xunta, el pasado año se beneficiaron 1.340 familias, con una ayuda media de alrededor de 3.000 euros. Desde 2018, más de 7.500 familias recibieron este apoyo, con una inversión superior a los 19 millones de euros.

Por su parte, el balance hecho público por Emigración revela que las ayudas al Retorno Emprendedor se consolidaron cómo una de las medidas mejor valoradas, con 145 ayudas concedidas en 2025 y una inversión de 1,2 millones de euros. En total, desde 2018 se apoyaron más de un millar de proyectos empresariales impulsados por gallegos retornados.

En el ámbito demográfico, el responsable de la Xunta puso en valor que solo en el 2024 retornaron a Galicia 8.435 personas, la segunda cifra más alta de la serie histórica. El 85 % son menores de 65 años y el 57 % menores de 45, lo que, explicó Miranda, contribuye directamente al rejuvenecimiento de la población gallega.