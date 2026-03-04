El 112 Galicia registra más de 2.000 llamadas y 600 incidencias al día

Imagen de la central del 112 Galicia, ubicada en A Estrada, en una imagen de archivo. miguel souto

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia registra una media de 2.300 comunicaciones telefónicas y más de 600 incidencias cada día, según confirmó la propia entidad, que detalló también que estos datos «sitúanse entre os máis baixos dos últimos anos, un feito que evidencia a mellora continua nos sistemas tecnolóxicos e tamén o efecto positivo das campañas de sensibilización sobre o uso responsable do 112».

Un gestor de la entidad —que prefiere mantener su identidad en el anonimato—, encargado de atender las comunicaciones telefónicas, explicó que, una vez reciben una llamada, tienen unos «segundos de ouro», y aunque las nuevas herramientas geolocalizadas funcionan con poco margen de error, «é preciso que a persoa alertadora responda con atención as preguntas co fin de conseguir a información máis completa posible sobre o suceso nun tempo récord, permitindo ser máis áxiles e efectivos».

Más en detalle, el 112 Galicia explicó que la cifra diaria se puede incrementar notablemente en episodios de meteorología adversa, celebraciones señaladas o grandes situaciones de emergencia. Preguntado por el porcentaje de llamadas que son realmente urgentes, el gestor afirmó que la mayoría requieren de una movilización de recursos de manera inmediata, «o resto inclúe consultas informativas non urxentes, chamadas accidentais e, en menor medida, chamadas malintencionadas. Ademáis, as bromas quedan rexistradas e, se é necesario, poden chegar a comunicarse ás forzas da orde».

Emergencias más frecuentes

En relación a la tipología de las alertas, destacan las relacionadas con las vías de circulación —accidentes de tráfico, caída de árboles, postes o cables, así como acumulaciones de agua en la calzada—, frecuentemente asociadas al mal tiempo. También tienen un peso relevante los incendios urbanos e industriales, las emergencias sanitarias, los asuntos de seguridad ciudadana y los rescates, tanto de personas perdidas como de aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo, incluyendo el ámbito marítimo. En todos los casos, la prioridad «é ser eficaces e áxiles. En posibles situacións de violencia de xénero ou condutas suicidas, o tratamento é diferente. Nunca abandonamos a comunicación ata que a persoa se atope completamente a salvo. Isto é, habitualmente, ata que poida comprobarse que os recursos de urxencia e seguridade están xa coa persoa afectada», relató el gestor sobre la actuación que realizan en situaciones extremas.

Otra cuestión relevante es la conexión entre el gestor y el emisor de la llamada, ya que muchas veces este último puede sentirse bloqueado. «Procuramos formular preguntas curtas e concretas. Mediante un ton suave e calmado, recordamos á persoa alertadora que non está soa. Nós insístimoslle en que a nosa prioridade é que a axuda chegue canto antes».