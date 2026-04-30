La fiscala general elige a Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, para ser número dos de la Fiscalía de Galicia

Pilar Fernández, en una imagen del 2018 durante una entrevista en La Voz cuando era fiscala en Santiago. SANDRA ALONSO

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha elegido a Pilar Fernández Pérez para ser teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia. Fernández, que es la mujer del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, era una de los ocho fiscales que habían presentado su candidatura para ese importante puesto, que representa la segunda máxima autoridad de la Fiscalía gallega, que dirige Carmen Eiró. Pese a las críticas lanzadas en los últimos días desde diversos sectores ante la posibilidad de que Fernández pudiese ser la elegida, fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran que tanto con este como con los demás nombramientos, Peramato tomó la decisión basándose en «criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículo y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación».

Pilar Fernández ingresó en la carrera fiscal en 1998 y fue destinada a la entonces denominada Adscripción Permanente de la ciudad autónoma de Ceuta. En el 2002 se trasladó a la Fiscalía de Área de Santiago, donde trabajó durante casi veinte años. Allí fue fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer, Protección y Tutela de Víctimas en el proceso penal, Trata de Personas y Extranjería, así como encargada del juzgado de familia. En el año 2021 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado y fue integrante también de la Unidad de Apoyo. Fue vocal electiva del Consejo Fiscal entre los años 2010 y 2014, así como ponente del Libro Blanco del Ministerio Fiscal (2014). Hace casi cuatro años se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid como fiscal de Menores. Peramato ha destacado su conocimiento directo y profundo de todo el territorio gallego, de sus fiscalías territoriales y de la interlocución con las principales instituciones autonómicas, así como su solvencia técnica, su visión transversal del Ministerio Fiscal y su acreditado compromiso con la igualdad y la cohesión institucional. En el 2021, Fernández optó a ser fiscala superior de Galicia, pero la entonces fiscala general del Estado, Dolores Delgado, renovó en el cargo a Fernando Suanzes.

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Relevo en la Fiscalía de Madrid

Además de la decisión referente a Galicia, la fiscal del Estado ha tomado otra decisión de gran trascendencia, como es la de relevar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid. Lastra declaró contra García Ortiz en el juicio en el que el exfiscal del Estado fue condenado por revelación de datos reservados. A Lastra la sucede María Isabel Martín, que ejercía desde el 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general del Estado.

Como establece la normativa, Peramato ha decidido los nombramientos tras oír al Consejo Fiscal. En total son 22 los altos cargos de la Fiscalía que ahora tendrá que proponer al Gobierno para su ratificación. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado 60 candidatos tras la publicación de la orden correspondiente el pasado 25 de marzo.

La jefatura de Lugo sigue vacante

La plaza de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo ha vuelto a quedar vacante en su segunda convocatoria al no haber recibido candidaturas, por lo que tendrá que ser convocada de nuevo. Este puesto está vacante desde hace año y medio, cuando su titular, Roberto Breznes, anunció que se marchaba.