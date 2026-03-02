El PSdeG nombra a Natalia González nueva secretaria de Igualdade del partido
GALICIA
El cargo estaba vacante desde la dimisión de Silvia Fraga en diciembre por el caso Tomé02 mar 2026 . Actualizado a las 18:21 h.
Natalia González Beneitez será la nueva secretaria de Igualdade del PSdeG. El cargo permanecía vacante desde que en diciembre dimitió del mismo Silvia Fraga, quien se declaró ninguneada ante el caso de presunto acoso que afecta al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
El nombramiento de González Beneitez fue dado a conocer este lunes por la tarde por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante la reunión mensual ordinaria de la Comisión Executiva Nacional Galega de los socialistas.
Natalia González era, hasta ahora, secretaria de Politica Social, Maiores e Dependencia, un área que pasará a manos de María Fernández Ojea.
Besteiro también anunció la propuesta de Patricia Iglesias Rey como secretaria de Administración Pública, Autogoberno, Xustiza e Asesoría Xurídica, algo que tendrá que ser ratificado por el Comité Nacional Galego, al tratarse de un miembro de nueva incorporación al órgano de dirección.