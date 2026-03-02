La AP-9 es la autopista con más tráfico de España: 2.130 millones de kilómetros recorridos al año, 500 más que la segunda
VIGO / LA VOZ
El vial gallego concentra el 15,5 % de los recorridos por autopista en todo el país y tiene los peajes más caros03 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La movilidad dentro de Galicia es una cuestión vital. Si el año pasado el eje atlántico ferroviario (A Coruña-Vigo) fue el corredor de media distancia con mayor demanda de toda España (5,3 millones de pasajeros),