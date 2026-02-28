El PSdeG reclama más profesorado de apoyo para facilitar la inclusión

Patricia Iglesias y Aitor Bouza, ambos en el centro, en primera línea, este sábado en Santiago.

El portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Aitor Bouza, participó este sábado en la manifestación convocada en Santiago por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Bouza exigió a la Xunta que atienda todas las reclamaciones que se están haciendo desde las ampas, y que se garantice que los alumnos con necesidades educativas puedan tener «unha educación de calidade en igualdade real e efectiva».

«O que pedimos hoxe é compromiso con estes alumnos. Non son porcentaxes nin números, son persoas», dijo el portavoz socialista, que también insistió en que procurar la inclusión «sen medios suficientes é un absoluto fraude».

Bouza también advirtió contra nuevos recortes educativos o la limitación de las plantillas de profesores y reclamó una mejor dotación en los centros. A la movilización también asistieron las diputadas Patricia Iglesias y Silvia Longueira, además de varios miembros de la agrupación socialista de Santiago.