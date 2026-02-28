El PSdeG reclama más profesorado de apoyo para facilitar la inclusión
GALICIA
Los socialistas exigen a la Xunta que atienda las reclamaciones de las ampas28 feb 2026 . Actualizado a las 15:52 h.
El portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Aitor Bouza, participó este sábado en la manifestación convocada en Santiago por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Bouza exigió a la Xunta que atienda todas las reclamaciones que se están haciendo desde las ampas, y que se garantice que los alumnos con necesidades educativas puedan tener «unha educación de calidade en igualdade real e efectiva».
«O que pedimos hoxe é compromiso con estes alumnos. Non son porcentaxes nin números, son persoas», dijo el portavoz socialista, que también insistió en que procurar la inclusión «sen medios suficientes é un absoluto fraude».
Bouza también advirtió contra nuevos recortes educativos o la limitación de las plantillas de profesores y reclamó una mejor dotación en los centros. A la movilización también asistieron las diputadas Patricia Iglesias y Silvia Longueira, además de varios miembros de la agrupación socialista de Santiago.