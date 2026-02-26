400 escolares celebran no Carballiño o fin dos «21 días co galego»

Case medio milleiro de escolares, este xoves no Carballiño, na festa de peche do programa «21 días co galego»
A iniciativa da Xunta para promover o uso do galego entre a cativada contou este curso coa participación dunha decena de centros

26 feb 2026 . Actualizado a las 18:31 h.

Catrocentos escolares celebraron este xoves no Carballiño o fin de festa da iniciativa «21 días co galego», organizada todos os anos pola Xunta para promover o uso do galego entre a cativada. Ao evento acudiron alumnos dos dez centros educativos da comunidade, que pecharon a oitava edición do programa xunto ao secretario xeral da Lingua, Valentín García. «O encontro final supón unha oportunidade de confraternización e intercambio de opinións sobre as actuacións que fixeron en cada un dos colexios, cunha xuntanza lúdica e didáctica para compartir experiencias e seguir enriquecendo a nosa lingua», asegurou o alto cargo da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

O programa reuniu un total de 3.700 persoas este ano e, durante o acto, García quixo agradecer «a implicación coa lingua das comunidades escolares que este ano se animaron a formar parte, de maneira voluntaria, desta proposta». O secretario xeral da Lingua destacou a importancia deste tipo de accións «nas que se involucra tanto o alumnado como o profesorado dos centros, dándolle valor e prestixio ao galego a través de actividades que van máis alá das horas lectivas nas aulas», e lembrou as demais iniciativas que a Xunta desenvolve para impulsar o uso da lingua galega entre a infancia e a mocidade.

Neste curso 2025/26 o programa contou coa participación do colexio Isidro Parga Pardal, de Oleiros; do centro dos Tilos, en Teo, e do Anxo da Garda, na Coruña. Tamén se uniron á iniciativa o colexio A Ponte e o Benigno Quiroga Ballesteros, de Lugo. E a estes sumáronse, en Pontevedra, o centro Álvarez Limeses e os colexios Ría de Vigo e Amor de Dios, en Vigo. En Ourense participaron o colexio A Ponte e o Irmáns Villar.