Medio Ambiente unificará las autorizaciones en la costa ante el «reino de taifas» del Gobierno

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

Un chiringuito en la playa de Cabanas
Un chiringuito en la playa de Cabanas JOSE PARDO

La Xunta dice que los permisos de las concesiones se daban con duraciones y garantías diferentes en A Coruña, Pontevedra y Lugo

25 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La transferencia a la Xunta de las competencias de gestión del litoral, el pasado 1 de julio, llevó consigo la entrega a la Consellería de Medio Ambiente de más de 580 expedientes de títulos habilitantes

