Medio Ambiente unificará las autorizaciones en la costa ante el «reino de taifas» del Gobierno
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta dice que los permisos de las concesiones se daban con duraciones y garantías diferentes en A Coruña, Pontevedra y Lugo25 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La transferencia a la Xunta de las competencias de gestión del litoral, el pasado 1 de julio, llevó consigo la entrega a la Consellería de Medio Ambiente de más de 580 expedientes de títulos habilitantes