Alerta en varios grupos sanguíneos por las bajas reservas de sangre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha vuelto a realizar un llamamiento para que los gallegos acudan a donar sangre, debido a las bajas reservas en varios grupos sanguíneos, en especial en 0 negativo y A negativo. Las fiestas de carnaval y el mal tiempo de las últimas semanas han reducido la participación de los ciudadanos, afectando de forma significativa a las reservas. Para tratar de revertir esta situación y lograr las más de 400 donaciones diarias que se necesitan, las unidades móviles de la agencia visitarán esta semana más de treinta municipios gallegos, con especial hincapié en centros educativos no universitarios, como institutos o centros de formación profesional.

Hay cuatro grupos en reservas bajas actualmente, que son además los más mayoritarios entre la población, A positivo y A negativo, y 0 positivo y 0 negativo. No obstante preocupan más los dos negativos, ya que el 0 negativo, por ejemplo, es el donante universal y el tipo de sangre que se utiliza en una urgencia, cuando no es posible esperar al resultado de un análisis.

Mañana las unidades móviles se desplazan al CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol, Montiño y la urbanización Matogrande en A Coruña, Finsa y la plaza Roxa en Santiago, la plaza Maior de Lugo, Maside, la rúa Príncipe en Vigo o el IES García Barbón de Verín, entre otras localidades. Cada día los hospitales atienden de media 2.800 urgencias y hacen 800 operaciones y un trasplante de órgano, de ahí la necesidad de elevar las reservas para atender a todas las necesidades asistencias de la población gallega.