Un trámite ambiental puede retrasar la duplicación de la vía en la entrada de la alta velocidad en Galicia
El proyecto incluye el acondicionamiento del viejo túnel del Padornelo para que puedan circular los AVE21 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Uno de los proyectos más complejos para habilitar vía doble en la línea de alta velocidad a Galicia son los 32 kilómetros entre Vilavella (Ourense) y Pedralba (Zamora), que desde los albores del diseño del