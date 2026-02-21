Rueda juntará en Santiago a 600 personas para celebrar el segundo aniversario de su victoria en las elecciones

Alfonso Rueda, tras ser proclamado candidato del PP a la presidencia de la Xunta, en enero del 2024. Sandra Alonso

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, celebrará este domingo con unos 600 militantes y simpatizantes un acto en Santiago con el que conmemorará el segundo aniversario de la victoria que el 18 de febrero le permitió revalidar la mayoría absoluta y mantenerse al frente del Gobierno gallego. Aunque para el domingo está convocada la Junta Directiva Autonómica del partido, fuentes de la formación han trasladado a Europa Press que prevén que la cita supere la magnitud de la reunión convencional de ese órgano y estima que acudan más de 600 cabezas, entre militantes y simpatizantes.

Los populares, que organizan el acto bajo el lema «Galicia Rueda», afrontarán el acto con el objetivo de «celebrar que en Galicia séguese gozando dunha normalidade extraordinaria» que permite «estar centrados no importante». De su gestión al frente de la Xunta ponen como ejemplo la aprobación anual de los presupuestos autonómicos, mientras «se segue avanzando en vivenda, sanidade pública, educación gratuíta, I+D+i, servizos sociales, emprego, pesca ou medio rural».

El acto juntará en el mismo escenario — en el Hotel Monumento San Francisco de la capital gallega— a oradores como el diputado y presidente del PP de Santiago, Borja Verea, la secretaria xeral de Novas Xuventudes, Nicole Grueira, la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa; y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. La idea es emular, con los mismos oradores, el mismo evento en el que hace poco más de dos años, el 7 de enero de 2024, se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda a las elecciones gallegas.

Rueda tomó en el 2022 las riendas de la Xunta y del partido tras la dimisión de Alberto Núñez Feijoo, que saltó a la política estatal. Dos años después, el ahora presidente gallego consiguió su primera mayoría absoluta como jefe de filas del PP gallego y la quinta consecutiva para los populares desde que en el 2009 su antecesor recuperó el Gobierno autonómico.