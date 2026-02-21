Las lluvias castigan el firme de las autovías y obligan a retomar las obras de conservación
REDACCIÓN
GALICIA
Los baches han resurgido este invierno en la A-6, la A-52 o la AG-55 pese a la rehabilitación acometida en algunos tramos22 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No solo las carreteras de toda la red gallega —independientemente de si son nacionales, autonómicas o provinciales— han sufrido estas semanas el embiste del mal tiempo. Comprometiendo su seguridad y enfrentándose al riesgo de sufrir