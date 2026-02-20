Vota y opina: ¿Le parece bien que se exija un curso de gallego para que los inmigrantes puedan renovar su permiso de residencia?

Oficina de extranjería de A Coruña ANGEL MANSO

Los requisitos establecidos para que los inmigrantes soliciten su regularización continúan generando controversia. En este sentido, el conocimiento de las lenguas cooficiales —gallego, euskera y catalán— se ha llevado el foco de atención en las últimas horas, después de que el Gobierno asegurase que el manejo de estos idiomas no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo. Con todo, el Ejecutivo ha querido aclarar que este decreto —todavía como borrador— sí incluye el entendimiento de las «lenguas oficiales» en renovaciones posteriores en determinadas circunstancias. ¿Le parece necesario este requerimiento?

