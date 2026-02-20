Diego Calvo traslada á Comisión Europea as inquedanzas da Xunta polo Corredoiro Atlántico
GALICIA
O vicepresidente sitúa no 2038 a conexión de alta velocidade con Portugal20 feb 2026 . Actualizado a las 18:36 h.
O vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Diego Calvo, reuniuse o venres pola mañá cunha representante do coordinador europeo do Corredor Atlántico para abordar as demandas galegas sobre o transporte ferroviario de pasaxeiros e mercadorías. No encontro, celebrado en Bruxelas, tamén participaron a directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela; o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, e a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez.
Diego Calvo reiterou a petición do Goberno galego para ter acceso ao Plan director das intervencións do Corredor Atlántico na comunidade para poder coñecer as datas, actuacións e investimentos «de xeito realista», unha información requirida en múltiples ocasións ao Goberno central pero que non foi compartida. Para o vicepresidente, eses datos son fundamentais; de aí as reiteradas peticións. «Nun momento no que Europa decidiu apostar polo transporte por ferrocarril e existen fondos para estas infraestruturas, o mellor que podemos facer é acertar nos investimentos para as mercadorías e os pasaxeiros», declarou.
O vicepresidente destacou as obras de alta velocidade pendentes, principalmente a conexión entre Vigo e Porto pasando polo Porriño. Segundo indicou, as demoras actuais nos proxectos de saída sur da cidade olívica, a extensión da vía ata a fronteira con Portugal e a construción dunha nova ponte internacional que cruce o río Miño provocan un atraso no proxecto ata o ano 2038, seis máis do 2032 que manteñen en Portugal como data de finalización da súa parte.
Calvo reclamou a inclusión dos portos de Vigo e Ferrol como nodais na rede básica, e non na rede global na que aparecen actualmente. Nesta parte secundaria do proxecto atlántico, os investimentos afástanse ata o 2050. Tamén se pediron actuacións na liña de mercadorías Betanzos-Lugo-Monforte e o cambio da vía do ancho ibérico actual ao ancho internacional. Actualmente, a vía estándar só chega ata Ourense, o que fai que as empresas privadas non poidan operar en alta velocidade ata a costa galega.
«Sempre que teñamos tempo de explicar o noso punto de vista, a valoración é positiva», expresou Calvo, que destacou que un territorio concreto poida dar a súa perspectiva sobre unha decisión máis global. A expedición galega, ademais, insistiu na invitación ao coordinador do Corredor Atlántico para que visite Galicia e coñeza en persoa as necesidades das nosas infraestruturas, así como a capacidade dos portos de Ferrol, A Coruña e Vigo.