La Guardia Civil de Sanxenxo incauta una escopeta a un detenido vinculado a un caso de presuntos malos tratos

Un Guardia Civil inspecciona el arma incautada GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil localizó e intervino una escopeta en el domicilio de un vecino de Sanxenxo, que fue detenido en el marco de una actuación vinculada al sistema Viogen. Según explicaron desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado martes, día 17, cuando los agentes acudieron a una vivienda en la capital turística tras un presunto episodio de malos tratos del hombre hacia su compañera sentimental. Durante esta intervención, incide la Guardia Civil, los agentes tuvieron conocimiento de que en el interior del domicilio se guardaba el arma que luego se incautó.

Es en este contexto cuando la mujer hizo entrega voluntaria de una escopeta que se encontraba en la vivienda. Los agentes realizaron las comprobaciones pertinentes y así se pudo determinar que «se trata de un arma legal reglamentada que carecía de todo tipo de identificación, junto con diversa cartuchería de varios calibres». Como consecuencia de estos hechos, integrantes del equipo de investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo citaron, en calidad de investigado, al hombre, de 53 años, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que no disponía de licencia de armas ni pudo acreditar la lítica titularidad de la escopeta intervenida.

El arma será remitida al servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis técnico y estudio. Las diligencias instruidas en este caso han sido puestas en conocimiento del tribunal de instancia, sección civil y de instrucción en el Juzgado de guardia de Cambados, donde el presunto autor de los hechos deberá comparecer cuando sea citado para ello, según concluye la información facilitada por la Comandancia pontevedresa.