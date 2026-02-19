Convocados nuevos cursos para socorristas, voluntariados de Protección Civil y personal de emergencias

Socorristas en la playa de Esteiro. PEPA LOSADA

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica esta semana las convocatorias que este año impulsa la Academia Gallega de Seguridad Pública (Agasp) para formar a personal de socorrismo, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y servicios de extinción de incendios, salvamento y emergencias. Las personas interesadas en participar deberán cubrir el formulario de matrícula telemática disponible en la página web de la Agasp.

Se convocan cinco formaciones dirigidas a aquellos que quieran inscribirse o renovar su inscripción en el registro profesional de socorristas, a los que quieran obtener conocimientos básicos de protección civil o bien, ya siendo personal de los grupos de voluntariado, ampliar su formación; a los servicios de extinción de incendios y salvamento, grupos de emergencias supramunicipales, servicios municipales de Protección Civil y emergencias.

Para las personas que quieran ser socorristas en la comunidad, la Agasp convoca seis nuevas ediciones del curso de formación específica de socorrismo en instalaciones y espacios acuáticos naturales. Podrán participar personas mayores de edad poseedoras del título de educación secundaria obligatoria (ESO) y que, admitidas, superen la prueba combinada con aletas del primer módulo formativo. Hay disponibles 150 plazas y la inscripción estará abierta hasta el 26 de febrero.

Asimismo, la Agasp pone en marcha dos cursos de reciclaje de socorrismo acuático para los que quieran renovar su inscripción en el registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia —cuya renovación es obligatoria cada cuatro años—. Estos cursos, de 16 horas lectivas y presenciales, se desarrollarán entre marzo y mayo. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 27 de febrero y cuentan con 235 plazas para los cursos en instalaciones acuáticas y con otras 70 para los de espacios acuáticos naturales.

El curso básico de Protección Civil, por otro lado, contará con un total de 32 horas de formación teórico-práctica que podrán desarrollarse de manera semipresencial o presencial en una docena de sedes distribuidas por las cuatro provincias gallegas. En total, hay disponibles 415 plazas. El aprendizaje de los voluntarios se completa con los cursos de formación continua para el personal de las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de Galicia. Las acciones formativas, que suman cerca de 300 plazas, se impartirán entre abril y noviembre de manera presencial, semipresencial o en línea en función de la temática que se escoja.

El plazo de inscripción para participar en las actividades formativas de Protección Civil estará abierto hasta el 2 de marzo para los cursos que comienzan antes del 30 de junio y entre el 22 de junio y el 31 de julio para los que se desarrollen después del 30 de ese mismo mes.

A estas convocatorias de socorrismo y voluntariado de Protección Civil, se suman también cerca de una veintena de cursos de formación continua para el personal de los servicios de extinción de incendios y salvamento, a los Grupos de Emergencias supramunicipales (GES) y los servicios municipales de Protección Civil y emergencias de Galicia. Las acciones formativas suman más de 490 plazas y se desarrollarán entre marzo y mayo y entre octubre y noviembre.

Las formaciones apoyan la labor cotidiana del personal de los distintos servicios de emergencias, con contenidos como rescate en ríos, riadas e inundaciones, en ascensores o en el entorno urbano. Se incide, también, en las intervenciones con autoescaleras, con riesgo eléctrico, con vehículos especiales o en espacios confinados, así como investigación causal de incendios, uso de medios de extinción no habituales o normativas y prevención de riesgos de incendios y emergencias. En función de las temáticas, la mayoría de estos cursos se desarrollarán en las modalidades presencial y en línea.

Como en el caso de la formación continua para el personal de voluntariado de Protección Civil, el plazo de inscripción de estos cursos estará abierto hasta el 2 de marzo para los cursos que comienzan antes de 30 de junio y entre el 22 de junio y el 31 de julio para los que se desarrollen después del 30 de junio.

Un centro formativo de referencia

La Agasp es el centro de referencia en la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia y también de los servicios de emergencias. Además de preparar las nuevas promociones de la Policía Local, ofrece cursos con contenidos actualizados y adaptados para garantizar la seguridad de la ciudadanía gallega.

Estos cursos se enmarcan en el plan de formación previsto por la Agasp este año y está dirigido al personal de los servicios de emergencias que actúan en Galicia y que fue aprobado esta misma semana en la reunión del Consejo Rector de la entidad. En el ámbito de las emergencias se ofertan casi 7.500 plazas para realizar cerca de 9.000 horas lectivas en las 250 acciones formativas programadas para voluntarios de Protección Civil y efectivos de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), así como agentes forestales y ambientales. Se incluye, también, la formación en materia de socorrismo impartida para la inscripción en el Registro Profesional de personal socorrista que fue convocada el pasado martes.